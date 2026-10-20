SAP Aktie
WKN: 879535 / ISIN: US8030542042
|
20.10.2026 07:01:06
Ausblick: SAP SE (spons ADRs) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
SAP SE (spons ADRs) wird am 21.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
15 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,04 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,01 USD erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal soll SAP SE (spons ADRs) nach den Prognosen von 16 Analysten 11,39 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 7,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,61 Milliarden USD umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 27 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,00 USD, gegenüber 6,93 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 29 Analysten durchschnittlich auf 45,60 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 41,53 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SAP SE (spons. ADRs)
|
07:01
|Ausblick: SAP SE (spons ADRs) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.10.26
|Erste Schätzungen: SAP SE (spons ADRs) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
30.07.26
|SAP-Aktie schwächer: Bundeskartellamt verzichtet auf Missbrauchsverfahren (Dow Jones)
|
22.07.26
|Ausblick: SAP SE (spons ADRs) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
08.07.26
|Erste Schätzungen: SAP SE (spons ADRs) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
13.06.26
|Infineon oder SAP? Warum diese deutsche Halbleiter-Aktie die Nase vorn haben könnte (finanzen.at)
|
06.05.26
|SAP-Aktie wird gekauft: Partnerschaft mit Fresenius für Investment in Avelios Medical (Dow Jones)
|
22.04.26
|Ausblick: SAP SE (spons ADRs) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu SAP SE (spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|SAP SE (spons. ADRs)
|202,00
|0,50%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notieren fester. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.