Ausblick: SAP SE (spons ADRs) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SAP SE (spons ADRs) wird am 21.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

15 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,04 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,01 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal soll SAP SE (spons ADRs) nach den Prognosen von 16 Analysten 11,39 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 7,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,61 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 27 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,00 USD, gegenüber 6,93 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 29 Analysten durchschnittlich auf 45,60 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 41,53 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at