Ausblick: Sapphire Foods India gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Sapphire Foods India stellt am 06.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 0,461 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,370 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Sapphire Foods India 13 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 8,14 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 7,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Sapphire Foods India 7,57 Milliarden INR umsetzen können.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,253 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,600 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 31,30 Milliarden INR, gegenüber 28,82 Milliarden INR im Vorjahr.

