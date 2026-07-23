Ausblick: Sapphire Foods India legt Quartalsergebnis vor

Sapphire Foods India wird am 24.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,177 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,060 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

15 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 12,49 Prozent auf 8,74 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,77 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,548 INR, gegenüber -0,990 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 19 Analysten durchschnittlich auf 34,98 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 31,25 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at