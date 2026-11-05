Ausblick: Sappi gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sappi stellt am 06.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,049 USD gegenüber -5,650 ZAR im Vorjahresquartal.

Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 1,37 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 24,51 Milliarden ZAR im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,870 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -5,240 ZAR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 5,33 Milliarden USD, gegenüber 97,95 Milliarden ZAR im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion Finanzen.net