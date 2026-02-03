Ausblick: Sappi legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sappi wird am 04.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,025 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Sappi noch 2,15 ZAR je Aktie eingenommen.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 1,34 Milliarden USD für Sappi, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 24,41 Milliarden ZAR erzielt wurde.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,107 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -5,240 ZAR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 5,51 Milliarden USD, gegenüber 97,95 Milliarden ZAR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at