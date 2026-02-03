Sappi Aktie

Sappi

WKN: 860275 / ISIN: ZAE000006284

03.02.2026 07:01:06

Ausblick: Sappi legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sappi wird am 04.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,025 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Sappi noch 2,15 ZAR je Aktie eingenommen.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 1,34 Milliarden USD für Sappi, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 24,41 Milliarden ZAR erzielt wurde.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,107 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -5,240 ZAR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 5,51 Milliarden USD, gegenüber 97,95 Milliarden ZAR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Plus -- DAX startet freundlich -- Asiens Börsen sehr stark
Der heimische Markt präsentiert sich mit Zuschlägen. Der deutsche Leitindex notiert im Plus. Am Dienstag werden an den Börsen in Fernost kräftige Gewinne gemacht.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

