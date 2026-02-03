Sappi Aktie
WKN: 860275 / ISIN: ZAE000006284
|
03.02.2026 07:01:06
Ausblick: Sappi legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Sappi wird am 04.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,025 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Sappi noch 2,15 ZAR je Aktie eingenommen.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 1,34 Milliarden USD für Sappi, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 24,41 Milliarden ZAR erzielt wurde.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,107 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -5,240 ZAR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 5,51 Milliarden USD, gegenüber 97,95 Milliarden ZAR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sappi Ltd.
|
07:01
|Ausblick: Sappi legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
20.01.26
|Erste Schätzungen: Sappi gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: Sappi stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Sappi mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Sappi mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Sappi Ltd.
Aktien in diesem Artikel
|Sappi Ltd.
|0,99
|3,14%