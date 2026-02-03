Sappi Aktie

Sappi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 921789 / ISIN: US8030692029

03.02.2026 07:01:06

Ausblick: Sappi präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sappi veröffentlicht am 04.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,025 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Sappi noch ein Gewinn pro Aktie von 0,120 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Sappi 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,34 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 0,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Sappi 1,34 Milliarden USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,107 USD im Vergleich zu -0,290 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 5,51 Milliarden USD, gegenüber 5,40 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

