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WKN: 860275 / ISIN: ZAE000006284

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05.08.2026 07:01:06

Ausblick: Sappi präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sappi lässt sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Sappi die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,176 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Sappi noch -0,910 ZAR je Aktie verloren.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 1,40 Milliarden USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 24,16 Milliarden ZAR erzielt wurde.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,701 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -5,240 ZAR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 5,39 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 97,95 Milliarden ZAR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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