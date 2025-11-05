Ausblick: Sappi zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sappi stellt am 06.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,000 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Sappi 0,130 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 1,86 Prozent auf 1,46 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Sappi noch 1,49 Milliarden USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,065 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,060 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 5,43 Milliarden USD, gegenüber 5,48 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at