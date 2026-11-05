Sappi Aktie
WKN: 921789 / ISIN: US8030692029
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05.11.2026 07:01:06
Ausblick: Sappi zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Sappi stellt am 06.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,049 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,320 USD je Aktie vermeldet.
Sappi soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,37 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 0,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,39 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
5 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,870 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren -0,290 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 5,33 Milliarden USD, gegenüber 5,40 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion Finanzen.net
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