Sapporo Holdings Aktie
WKN: 851177 / ISIN: JP3320800000
|
13.05.2026 07:01:06
Ausblick: Sapporo vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Sapporo wird am 14.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -1,280 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -10,840 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 114,45 Milliarden JPY gegenüber 118,68 Milliarden JPY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 3,56 Prozent.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 303,16 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 50,02 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 512,67 Milliarden JPY, gegenüber 506,86 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sapporo Holdings Ltd.
|
13.05.26
|Ausblick: Sapporo vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
29.04.26
|Erste Schätzungen: Sapporo zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)