Ausblick: Sapporo vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Sapporo wird am 14.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -1,280 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -10,840 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 114,45 Milliarden JPY gegenüber 118,68 Milliarden JPY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 3,56 Prozent.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 303,16 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 50,02 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 512,67 Milliarden JPY, gegenüber 506,86 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at