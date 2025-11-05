Saputo Aktie
WKN: 909497 / ISIN: CA8029121057
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Saputo informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Saputo wird am 06.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Saputo im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,459 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,300 CAD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 0,56 Prozent auf 4,73 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel hatte Saputo noch 4,71 Milliarden CAD umgesetzt.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,88 CAD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,410 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 19,26 Milliarden CAD, gegenüber 19,06 Milliarden CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Saputo Incmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Saputo informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Saputo verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Saputo stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: Saputo legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
04.06.25
|Ausblick: Saputo informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.05.25
|Erste Schätzungen: Saputo verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Saputo Incmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Saputo Inc
|20,67
|-0,10%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Minus -- DAX leichter -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen schließlcih uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An der Wall Street dürfte es seitwärts gehen. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.