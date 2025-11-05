Ausblick: Saputo informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Saputo wird am 06.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Saputo im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,459 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,300 CAD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 0,56 Prozent auf 4,73 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel hatte Saputo noch 4,71 Milliarden CAD umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,88 CAD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,410 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 19,26 Milliarden CAD, gegenüber 19,06 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at