Ausblick: Saputo präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Saputo lädt am 05.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Saputo im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,535 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -1,220 CAD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Minus von 0,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 4,95 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 4,99 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,94 CAD, gegenüber -0,410 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 19,13 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 19,06 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at