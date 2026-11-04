Saputo Aktie
WKN: 909497 / ISIN: CA8029121057
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Saputo präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Saputo präsentiert in der am 05.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,494 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,450 CAD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Minus von 10,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 4,20 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 4,72 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,03 CAD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,64 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 17,12 Milliarden CAD, gegenüber 17,55 Milliarden CAD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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