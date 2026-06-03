Ausblick: Saputo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Saputo lässt sich am 04.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Saputo die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,391 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 117,22 Prozent erhöht. Damals waren 0,180 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Saputo mit einem Umsatz von insgesamt 4,35 Milliarden CAD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,75 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 8,48 Prozent verringert.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,89 CAD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -0,410 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 18,75 Milliarden CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 19,06 Milliarden CAD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at