Ausblick: Saratoga Investment zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Saratoga Investment wird am 07.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.11.2025 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Gewinn von 0,591 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,640 USD je Aktie erzielt worden.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 24,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 41,3 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 31,1 Millionen USD aus.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,37 USD je Aktie, gegenüber 2,02 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 124,8 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 106,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at