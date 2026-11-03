Ausblick: Saregama India legt Quartalsergebnis vor

Saregama India lädt am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 3,00 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Saregama India noch ein Gewinn pro Aktie von 2,28 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 22,79 Prozent auf 2,82 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,30 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 13,30 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 10,73 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 11,92 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 9,85 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net