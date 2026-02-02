Saregama India Aktie

Saregama India für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: INE979A01025

02.02.2026 07:01:06

Ausblick: Saregama India zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Saregama India äußert sich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 3,00 INR. Das entspräche einer Verringerung von 7,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 3,24 INR erwirtschaftet wurden.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 46,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,83 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Saregama India für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 2,57 Milliarden INR aus.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 11,18 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 10,62 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 11,51 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 11,71 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Saregama India Ltd Registered Shs 336,70 -0,94% Saregama India Ltd Registered Shs

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslicher leichter -- Asiens Börsen rutschen ab
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt dürfte es zu Monatsbeginn nach abwärts gehen. In Fernost geht es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

