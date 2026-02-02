Saregama India Aktie
Ausblick: Saregama India zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Saregama India äußert sich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 3,00 INR. Das entspräche einer Verringerung von 7,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 3,24 INR erwirtschaftet wurden.
2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 46,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,83 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Saregama India für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 2,57 Milliarden INR aus.
Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 11,18 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 10,62 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 11,51 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 11,71 Milliarden INR in den Büchern standen.
