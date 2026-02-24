Sarepta Therapeutics Aktie
WKN DE: A1J1BH / ISIN: US8036071004
|
24.02.2026 07:01:06
Ausblick: Sarepta Therapeutics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Sarepta Therapeutics lädt am 25.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
In Sachen EPS gehen 22 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -1,197 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Sarepta Therapeutics noch 1,50 USD je Aktie eingenommen.
1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 43,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 658,4 Millionen USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 369,6 Millionen USD aus.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 24 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -4,893 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 2,34 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,86 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,90 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sarepta Therapeutics Inc.
|
07:01
|Ausblick: Sarepta Therapeutics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
02.11.25
|Ausblick: Sarepta Therapeutics stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Sarepta Therapeutics Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Sarepta Therapeutics Inc.
|15,22
|-0,85%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich -- ATX nach Rekord letztlich leicht im Plus -- DAX schließt schwach
Die asiatischen Börse schlagen am Dienstag unterschiedliche Richtungen ein. Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Montag letztlich höher, während der deutsche Leitindex schwächer tendierte.