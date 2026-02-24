Ausblick: Sarepta Therapeutics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sarepta Therapeutics lädt am 25.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS gehen 22 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -1,197 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Sarepta Therapeutics noch 1,50 USD je Aktie eingenommen.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 43,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 658,4 Millionen USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 369,6 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 24 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -4,893 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 2,34 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,86 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,90 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at