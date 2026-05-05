Ausblick: Sarepta Therapeutics öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sarepta Therapeutics gibt am 06.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 21 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,976 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Sarepta Therapeutics -4,600 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 20 Analysten ein Minus von 36,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 474,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 744,9 Millionen USD umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,00 USD, wohingegen im Vorjahr noch -7,130 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 24 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,70 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,20 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at