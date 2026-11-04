Sarepta Therapeutics Aktie

Sarepta Therapeutics ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J1BH / ISIN: US8036071004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Sarepta Therapeutics präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sarepta Therapeutics präsentiert in der am 05.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

20 Analysten schätzen im Schnitt, dass Sarepta Therapeutics im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,074 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -1,800 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Sarepta Therapeutics in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,81 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 20 Analysten durchschnittlich bei 352,2 Millionen USD im Vergleich zu 399,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 22 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,08 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -7,130 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 22 Analysten von durchschnittlich 1,84 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 2,20 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Sarepta Therapeutics Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Sarepta Therapeutics Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Sarepta Therapeutics Inc. 16,80 -0,24% Sarepta Therapeutics Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise sinken weiter: ATX mit deutlicheren Gewinnen -- DAX markiert neues Allzeithoch -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es aufwärts. Beim DAX sind Gewinne zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen