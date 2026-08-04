Ausblick: Sarepta Therapeutics stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sarepta Therapeutics wird am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 19 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,217 USD. Dies würde einer Verringerung von 88,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Sarepta Therapeutics 1,89 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 18 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 366,4 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 40,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 611,1 Millionen USD in den Büchern standen.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 23 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,67 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -7,130 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,83 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 2,20 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at