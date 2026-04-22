Ausblick: Sartorius gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Mit diesen Ergebnissen rechnen Analysten für die kommende Sartorius-Bilanz.

Sartorius vz wird am 23.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 9 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,28 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 0,710 EUR je Aktie erwirtschaftet.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 898,2 Millionen EUR - das wäre ein Zuwachs von 1,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 883,0 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,56 EUR im Vergleich zu 2,25 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 23 Analysten durchschnittlich bei 3,77 Milliarden EUR, gegenüber 3,54 Milliarden EUR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at