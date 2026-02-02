Ausblick: Sartorius informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sartorius wird am 03.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,31 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,130 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 9 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 917,9 Millionen EUR aus – eine Steigerung von 1,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Sartorius einen Umsatz von 906,8 Millionen EUR eingefahren.

Insgesamt erwarten 19 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,91 EUR je Aktie, gegenüber 1,21 EUR je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 21 Analysten durchschnittlich auf 3,54 Milliarden EUR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 3,38 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at