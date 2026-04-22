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22.04.2026 07:01:06

Ausblick: Sartorius präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sartorius präsentiert am 23.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,28 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius 0,700 EUR je Aktie eingenommen.

10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 1,72 Prozent auf 898,2 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 883,0 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 21 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,56 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,24 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 23 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,77 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,54 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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