Ausblick: Sartorius Stedim Biotech informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sartorius Stedim Biotech öffnet am 23.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,26 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Sartorius Stedim Biotech einen Gewinn von 0,690 EUR je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal soll Sartorius Stedim Biotech nach den Prognosen von 3 Analysten 793,7 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 6,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 745,0 Millionen EUR umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,08 EUR im Vergleich zu 2,73 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 3,17 Milliarden EUR, gegenüber 2,97 Milliarden EUR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at