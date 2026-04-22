Sartorius Stedim Biotech Aktie
WKN DE: A2AJKS / ISIN: FR0013154002
22.04.2026 07:01:06
Ausblick: Sartorius Stedim Biotech legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Sartorius Stedim Biotech wird am 23.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,21 EUR. Dies würde einem Zuwachs von 37,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Sartorius Stedim Biotech 0,880 EUR je Aktie vermeldete.
Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 1,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 758,8 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 744,6 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Die Prognosen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 5,16 EUR, gegenüber 2,73 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 13 Analysten durchschnittlich 3,18 Milliarden EUR im Vergleich zu 2,97 Milliarden EUR im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Sartorius Stedim Biotech
|23.04.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.04.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|29.07.24
|Sartorius Stedim Biotech Underperform
|Bernstein Research
|17.04.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|17.03.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
