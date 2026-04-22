Sartorius Stedim Biotech Aktie

WKN DE: A2AJKS / ISIN: FR0013154002

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.04.2026 07:01:06

Ausblick: Sartorius Stedim Biotech legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sartorius Stedim Biotech wird am 23.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,21 EUR. Dies würde einem Zuwachs von 37,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Sartorius Stedim Biotech 0,880 EUR je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 1,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 758,8 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 744,6 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 5,16 EUR, gegenüber 2,73 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 13 Analysten durchschnittlich 3,18 Milliarden EUR im Vergleich zu 2,97 Milliarden EUR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Sartorius Stedim Biotech

mehr Nachrichten

Analysen zu Sartorius Stedim Biotech

mehr Analysen
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Sartorius Stedim Biotech 160,00 -0,06%

