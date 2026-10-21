Sartorius Stedim Biotech Aktie

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WKN DE: A2AJKS / ISIN: FR0013154002

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21.10.2026 07:01:06

Ausblick: Sartorius Stedim Biotech öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sartorius Stedim Biotech lädt am 22.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,21 EUR. Dies würde einem Zuwachs von 83,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Sartorius Stedim Biotech 0,660 EUR je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 7,24 Prozent auf 756,8 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 705,7 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 13 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,73 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 13 Analysten auf durchschnittlich 3,14 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 2,97 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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30.09.26 Sartorius Stedim Biotech Overweight Barclays Capital
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