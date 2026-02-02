Sartorius Stedim Biotech Aktie
WKN DE: A2AJKS / ISIN: FR0013154002
|
02.02.2026 07:01:06
Ausblick: Sartorius Stedim Biotech stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Sartorius Stedim Biotech wird am 03.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,26 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 168,09 Prozent erhöht. Damals waren 0,470 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Sartorius Stedim Biotech in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,54 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 762,9 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 751,3 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 15 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,39 EUR je Aktie, gegenüber 1,81 EUR je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 14 Analysten durchschnittlich bei 2,97 Milliarden EUR. Im Fiskaljahr zuvor waren 2,78 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sartorius Stedim Biotech
|
07:01
|Ausblick: Sartorius Stedim Biotech stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
19.01.26
|Erste Schätzungen: Sartorius Stedim Biotech stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
12.01.26
|ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Sartorius Stedim Biotech auf 'Neutral' (dpa-AFX)
|
16.10.25
|Sartorius Stedim Biotech publishes unaudited results for the first nine months of 2025 (EQS Group)
|
15.10.25
|Ausblick: Sartorius Stedim Biotech präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
01.10.25
|Erste Schätzungen: Sartorius Stedim Biotech präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Sartorius Stedim Biotech
|13.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|Bernstein Research
|12.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|16.12.25
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|Bernstein Research
|12.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|16.12.25
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|Bernstein Research
|07.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|16.12.25
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|Bernstein Research
|15.12.25
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.24
|Sartorius Stedim Biotech Underperform
|Bernstein Research
|12.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|08.07.25
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|06.06.25
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Sartorius Stedim Biotech
|185,50
|-1,25%