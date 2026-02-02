Sartorius Stedim Biotech Aktie

WKN DE: A2AJKS / ISIN: FR0013154002

02.02.2026 07:01:06

Ausblick: Sartorius Stedim Biotech stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sartorius Stedim Biotech wird am 03.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,26 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 168,09 Prozent erhöht. Damals waren 0,470 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Sartorius Stedim Biotech in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,54 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 762,9 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 751,3 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 15 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,39 EUR je Aktie, gegenüber 1,81 EUR je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 14 Analysten durchschnittlich bei 2,97 Milliarden EUR. Im Fiskaljahr zuvor waren 2,78 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

13.01.26 Sartorius Stedim Biotech Outperform Bernstein Research
12.01.26 Sartorius Stedim Biotech Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09.01.26 Sartorius Stedim Biotech Sector Perform RBC Capital Markets
07.01.26 Sartorius Stedim Biotech Overweight Barclays Capital
16.12.25 Sartorius Stedim Biotech Outperform Bernstein Research
