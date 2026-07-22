Sartorius vz. Aktie
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
|Analysen vor Bilanz
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22.07.2026 23:37:00
Ausblick: Sartorius stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Sartorius vz veröffentlicht am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Prognosen von 9 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,36 EUR. Dies würde einem Zuwachs von 189,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Sartorius vz 0,470 EUR je Aktie vermeldete.
Auf der Umsatzseite soll Sartorius vz 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 934,2 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Sartorius vz 884,3 Millionen EUR umsetzen können.
Die Erwartungen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,39 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,25 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 21 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,74 Milliarden EUR, gegenüber 3,54 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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