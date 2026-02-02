Sartorius vz. Aktie
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
|Quartalszahlen im Blick
|
02.02.2026 07:01:06
Ausblick: Sartorius vz öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Sartorius vz lässt sich am 03.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Sartorius vz die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
9 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,31 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 907,69 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,130 EUR je Aktie erzielt worden waren.
9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 906,8 Millionen EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Sartorius vz für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 917,9 Millionen EUR aus.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,91 EUR im Vergleich zu 1,22 EUR im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 22 Analysten durchschnittlich bei 3,54 Milliarden EUR, gegenüber vorherig erwirtschafteten 3,38 Milliarden EUR.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
|
30.01.26
|TecDAX aktuell: TecDAX präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
30.01.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX beendet die Freitagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
30.01.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
30.01.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX am Freitagmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
29.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
28.01.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
28.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
28.01.26
|Schwacher Handel: MDAX gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|23.01.26
|Sartorius vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.01.26
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|12.01.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.01.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.01.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|23.01.26
|Sartorius vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.01.26
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|12.01.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.01.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.01.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|07.01.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|17.12.25
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|16.12.25
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|15.12.25
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.25
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|15.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|23.01.26
|Sartorius vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.01.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.01.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.25
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.10.25
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Sartorius AG Vz.
|232,50
|-1,36%