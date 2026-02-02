Sartorius vz. Aktie

WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

Quartalszahlen im Blick 02.02.2026 07:01:06

Ausblick: Sartorius vz öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sartorius vz zieht Bilanz – das erwarten Analysten.

Sartorius vz lässt sich am 03.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Sartorius vz die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,31 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 907,69 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,130 EUR je Aktie erzielt worden waren.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 906,8 Millionen EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Sartorius vz für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 917,9 Millionen EUR aus.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,91 EUR im Vergleich zu 1,22 EUR im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 22 Analysten durchschnittlich bei 3,54 Milliarden EUR, gegenüber vorherig erwirtschafteten 3,38 Milliarden EUR.

Redaktion finanzen.at

23.01.26 Sartorius vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.01.26 Sartorius vz. Outperform Bernstein Research
12.01.26 Sartorius vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09.01.26 Sartorius vz. Sector Perform RBC Capital Markets
07.01.26 Sartorius vz. Overweight Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel

Sartorius AG Vz. 232,50 -1,36% Sartorius AG Vz.

