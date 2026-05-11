Ausblick: Satellogic A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Satellogic A präsentiert am 12.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,042 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,340 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Satellogic A in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 55,46 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 5,3 Millionen USD im Vergleich zu 3,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,130 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,180 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 33,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 17,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at