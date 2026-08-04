Satellogi a Aktie
WKN DE: A415FE / ISIN: US80401C1009
|
04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Satellogic A gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Satellogic A lässt sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Satellogic A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,025 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Satellogic A noch -0,060 USD je Aktie verloren.
6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 9,6 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 115,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 4,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,927 USD, gegenüber -0,180 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 37,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 17,7 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Satellogic Incorporation Registered Shs -A-
|
07:01
|Ausblick: Satellogic A gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
11.05.26
|Ausblick: Satellogic A gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
28.04.26
|Erste Schätzungen: Satellogic A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)