Ausblick: Satellogic A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Satellogic A lässt sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Satellogic A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,025 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Satellogic A noch -0,060 USD je Aktie verloren.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 9,6 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 115,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 4,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,927 USD, gegenüber -0,180 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 37,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 17,7 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at