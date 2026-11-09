Satellogi a Aktie

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WKN DE: A415FE / ISIN: US80401C1009

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09.11.2026 07:01:06

Ausblick: Satellogic A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Satellogic A wird am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Verlust von -0,018 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 12,4 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 242,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,990 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,180 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 47,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 17,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net

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