Ausblick: SATO öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SATO lädt am 12.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 63,60 JPY. Dies würde einer Verringerung von 19,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem SATO 79,03 JPY je Aktie vermeldete.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 2,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 40,12 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei SATO für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 41,09 Milliarden JPY aus.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 212,75 JPY je Aktie, gegenüber 220,39 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 159,65 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 154,81 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at