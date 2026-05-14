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WKN: 901097 / ISIN: JP3321400008

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14.05.2026 07:01:06

Ausblick: SATO präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SATO wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 42,00 JPY. Das entspräche einer Verringerung von 12,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 48,00 JPY erwirtschaftet wurden.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 2,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 38,60 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 39,40 Milliarden JPY aus.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 205,45 JPY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 220,39 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 160,69 Milliarden JPY, gegenüber 154,81 Milliarden JPY im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

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