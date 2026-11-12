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WKN: 901097 / ISIN: JP3321400008

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12.11.2026 07:01:06

Ausblick: SATO stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SATO lädt am 13.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 51,40 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 56,71 JPY erwirtschaftet worden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 42,78 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 5,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 40,42 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 249,75 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 156,69 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 174,15 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 163,43 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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