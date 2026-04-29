Ausblick: Sats ASA Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sats ASA Registered lädt am 30.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 8 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,651 NOK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Sats ASA Registered 0,460 NOK je Aktie erwirtschaftet.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 7,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,40 Milliarden NOK. Dementsprechend gehen die Experten bei Sats ASA Registered für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,50 Milliarden NOK aus.

8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,01 NOK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,35 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 5,86 Milliarden NOK, gegenüber 5,51 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at