Ausblick: Sats ASA Registered präsentiert Quartalsergebnisse

Sats ASA Registered wird am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,576 NOK. Im Vorjahresquartal waren 0,350 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 9,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,30 Milliarden NOK gegenüber 1,19 Milliarden NOK im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,44 NOK, gegenüber 1,59 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 5,51 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,15 Milliarden NOK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at