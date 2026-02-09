Sats ASA Registered Shs Aktie

Sats ASA Registered Shs

WKN DE: A2PTV3 / ISIN: NO0010863285

09.02.2026 07:01:06

Ausblick: Sats ASA Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sats ASA Registered wird am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,560 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Sats ASA Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,370 NOK in den Büchern gestanden.

Sats ASA Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,42 Milliarden NOK abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,31 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,33 NOK, gegenüber 1,59 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 5,50 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 5,15 Milliarden NOK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

