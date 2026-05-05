Saturn Oil & Gas Aktie
WKN DE: A3C9X6 / ISIN: CA80412L8832
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Saturn Oil Gas gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Saturn Oil Gas gibt am 06.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,377 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,190 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 230,0 Millionen CAD – das wäre ein Abschlag von 7,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 247,7 Millionen CAD umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,578 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,870 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 866,4 Millionen CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 881,7 Millionen CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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