Ausblick: Saturn Oil Gas legt Quartalsergebnis vor
Saturn Oil Gas wird am 11.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,033 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,130 CAD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 255,8 Millionen CAD aus – das entspräche einem Plus von 6,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 239,1 Millionen CAD in den Büchern standen.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,635 CAD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,300 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,03 Milliarden CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 806,7 Millionen CAD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
