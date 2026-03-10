Saturn Oil & Gas Aktie

Saturn Oil & Gas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C9X6 / ISIN: CA80412L8832

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.03.2026 07:01:06

Ausblick: Saturn Oil Gas legt Quartalsergebnis vor

Saturn Oil Gas wird am 11.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,033 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,130 CAD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 255,8 Millionen CAD aus – das entspräche einem Plus von 6,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 239,1 Millionen CAD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,635 CAD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,300 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,03 Milliarden CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 806,7 Millionen CAD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Saturn Oil & Gas Inc Registered Shs

mehr Nachrichten