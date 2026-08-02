Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered Shs Aktie
WKN DE: A3D52Q / ISIN: SA15M1HH2NH5
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02.08.2026 07:01:06
Ausblick: Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered präsentiert in der am 03.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 5,90 SAR aus. Im letzten Jahr hatte Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered einen Gewinn von 1,46 SAR je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 72,32 Prozent auf 3,88 Milliarden SAR. Im Vorjahresviertel hatte Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered noch 2,25 Milliarden SAR umgesetzt.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 13,73 SAR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 5,08 SAR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 11,10 Milliarden SAR aus im Gegensatz zu 8,10 Milliarden SAR Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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