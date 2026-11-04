Ausblick: Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered wird am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,36 SAR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,66 SAR erwirtschaftet worden.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 39,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,16 Milliarden SAR. Dementsprechend gehen die Experten bei Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,02 Milliarden SAR aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 12,66 SAR im Vergleich zu 5,08 SAR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 11,25 Milliarden SAR, gegenüber 8,10 Milliarden SAR im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net