Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered Shs Aktie

Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D52Q / ISIN: SA15M1HH2NH5

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Börsenplätze
Chartvergleich
Historisch
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
07.02.2026 07:01:06

Ausblick: Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered lässt sich am 08.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,549 SAR. Das entspräche einer Verringerung von 55,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,24 SAR erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite soll Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,57 Milliarden SAR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 40,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered 2,63 Milliarden SAR umsetzen können.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,08 SAR. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,78 SAR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 8,05 Milliarden SAR, nachdem im Fiskaljahr zuvor 10,04 Milliarden SAR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered Shs 101,90 -1,55% Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:38 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
05:24 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen