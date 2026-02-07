Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered Shs Aktie
WKN DE: A3D52Q / ISIN: SA15M1HH2NH5
|
07.02.2026 07:01:06
Ausblick: Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered lässt sich am 08.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,549 SAR. Das entspräche einer Verringerung von 55,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,24 SAR erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite soll Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,57 Milliarden SAR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 40,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered 2,63 Milliarden SAR umsetzen können.
Der Ausblick von 3 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,08 SAR. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,78 SAR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 8,05 Milliarden SAR, nachdem im Fiskaljahr zuvor 10,04 Milliarden SAR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
