Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered Shs Aktie
WKN DE: A3D52Q / ISIN: SA15M1HH2NH5
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09.05.2026 07:01:06
Ausblick: Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered präsentiert am 10.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,46 SAR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,32 SAR je Aktie vermeldet.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,41 Milliarden SAR – das wäre ein Zuwachs von 13,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,13 Milliarden SAR umgesetzt worden waren.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,67 SAR, wohingegen im Vorjahr noch 5,08 SAR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 10,52 Milliarden SAR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 8,10 Milliarden SAR waren.
Redaktion finanzen.at
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