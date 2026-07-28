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Saudi Telecom Company Bearer Shs Aktie

Saudi Telecom Company Bearer Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 787954 / ISIN: SA0007879543

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28.07.2026 07:01:06

Ausblick: Saudi Telecom Company Bearer legt Quartalsergebnis vor

Saudi Telecom Company Bearer lädt am 29.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,689 SAR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Saudi Telecom Company Bearer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,770 SAR in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Saudi Telecom Company Bearer in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,53 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 19,94 Milliarden SAR im Vergleich zu 19,45 Milliarden SAR im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,80 SAR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,97 SAR einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 81,09 Milliarden SAR aus, nachdem im Vorjahr 77,82 Milliarden SAR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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