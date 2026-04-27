Ausblick: Saudi Telecom Company Bearer stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Saudi Telecom Company Bearer gibt am 28.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,659 SAR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,730 SAR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Saudi Telecom Company Bearer 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 19,71 Milliarden SAR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 2,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Saudi Telecom Company Bearer 19,21 Milliarden SAR umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,80 SAR im Vergleich zu 2,97 SAR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 81,22 Milliarden SAR, gegenüber 77,82 Milliarden SAR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at