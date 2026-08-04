Ausblick: Savaria informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Savaria wird am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,332 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,230 CAD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Savaria im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 242,6 Millionen CAD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 226,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 7,00 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,38 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,960 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 979,1 Millionen CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 913,5 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at