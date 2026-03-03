Ausblick: Savaria mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Savaria lädt am 04.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,322 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,190 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 6,03 Prozent auf 236,8 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 223,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,18 CAD je Aktie, gegenüber 0,680 CAD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 909,4 Millionen CAD. Im Fiskaljahr zuvor waren 867,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at