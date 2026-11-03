Ausblick: Savaria präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Savaria wird am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,350 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,270 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 242,7 Millionen CAD – das würde einem Zuwachs von 7,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 224,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,38 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,960 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 984,1 Millionen CAD, gegenüber 913,5 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net